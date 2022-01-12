GSC Game World не стала напрямую отрицать, что дата релиза может измениться.

На днях украинский блогер OLDboi сообщил, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не выйдет весной текущего года. Игру якобы перенесут на осень, а версия для PlayStation 5 станет доступна в 2023-м. Разработчики из GSC Game World сначала игнорировали появившуюся информацию, однако она быстро расползлась по Сети. Это вынудило авторов ответить на слова блогера.

Свежее сообщение поступило от менеджера GSC по связям с сообществом Merry_PropheT. Оно было опубликовано на официальном канале S.T.A.L.K.E.R. 2 в Discord: "Да тут и комментировать нечего. Стоит свыкнуться с тем, что вокруг игры всегда были, есть и будут различные слухи. Иногда их интересно почитать. Иногда даже можно обсудить в сообществе. Но вот доверять любой подобной информации я бы не стал. Ведь слухи на то и слухи, что они всегда основаны на неподтвержденной и непроверенной инфе. Как раз таки подтвержденная инфа — только в наших официальных соцсетях".

Важно отметить, что Merry_PropheT напрямую не опроверг возможность переноса. Менеджер дал стандартный ответ и призвал не доверять любым слухам об игре. Поэтому данные OLDboi все еще могут оказаться правдивыми.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

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