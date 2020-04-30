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Assassin’s Creed Valhalla – разработчики показали первый трейлер игры (видео)

18:19, 30 апреля 2020
Игры
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Assassin’s Creed Valhalla / ubisoft.com

Трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Местом действия станет Скандинавия, а главный герой выступит на стороне викингов.

Assassin’s Creed Valhalla / ubisoft.com

Игра выйдет осенью 2020 года на Xbox One, PS4, ПК и Google Stadia. Также заявлен выход игры на консоли нового поколения – Xbox Series X и PlayStation 5. Все, кто оформит предзаказ игры получат дополнительную миссию «Путь берсерка».

Кадр из игры / ubisoft.com

Напомним, место действия и название игры были представлены вчера. Первый официальный арт Assassin’s Creed Valhalla на 8-часовой трансляции в YouTube компания Ubisoft доверила нарисовать известному интернет-художнику под именем BossLogic. Процесс создания ключевого арта посмотрело более миллиона человек.

Assassin’s Creed Valhalla / ubisoft.com

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