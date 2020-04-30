Assassin’s Creed Valhalla – разработчики показали первый трейлер игры (видео)
18:19, 30 апреля 2020Игры
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Новая часть Assassin’s Creed выйдет на консолях Xbox Series X и PlayStation 5.
Assassin’s Creed Valhalla / ubisoft.com
Студия Ubisoft представила первый официальный трейлер новой части приключенческого экшена о древнем ордене убийц – Assassin’s Creed Valhalla.
Трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Местом действия станет Скандинавия, а главный герой выступит на стороне викингов.
Assassin’s Creed Valhalla / ubisoft.com
Игра выйдет осенью 2020 года на Xbox One, PS4, ПК и Google Stadia. Также заявлен выход игры на консоли нового поколения – Xbox Series X и PlayStation 5. Все, кто оформит предзаказ игры получат дополнительную миссию «Путь берсерка».
Кадр из игры / ubisoft.com
Напомним, место действия и название игры были представлены вчера. Первый официальный арт Assassin’s Creed Valhalla на 8-часовой трансляции в YouTube компания Ubisoft доверила нарисовать известному интернет-художнику под именем BossLogic. Процесс создания ключевого арта посмотрело более миллиона человек.
Assassin’s Creed Valhalla / ubisoft.com
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