Assassin’s Creed Valhalla – разработчики показали первый трейлер игры (видео)

Новая часть Assassin’s Creed выйдет на консолях Xbox Series X и PlayStation 5.

Студия Ubisoft представила первый официальный трейлер новой части приключенческого экшена о древнем ордене убийц – Assassin’s Creed Valhalla.

Трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Местом действия станет Скандинавия, а главный герой выступит на стороне викингов.

Игра выйдет осенью 2020 года на Xbox One, PS4, ПК и Google Stadia. Также заявлен выход игры на консоли нового поколения – Xbox Series X и PlayStation 5. Все, кто оформит предзаказ игры получат дополнительную миссию «Путь берсерка».

Напомним, место действия и название игры были представлены вчера. Первый официальный арт Assassin’s Creed Valhalla на 8-часовой трансляции в YouTube компания Ubisoft доверила нарисовать известному интернет-художнику под именем BossLogic. Процесс создания ключевого арта посмотрело более миллиона человек.