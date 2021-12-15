Пользователи будут противостоят роботам из группировки "Легион".

Студия Cats Who Play и издательство Slitherine анонсировали стратегию в реальном времени Terminator: Dark Fate — Defiance. Она создается во вселенной "Терминатора" и расскажет о борьбе против разумных машин из группировки "Легион". В игре также реализуют мультиплеер с тремя фракциями.

Сюжетная кампания посвящена борьбе человечества против роботов. Пользователям предстоит сплотить остатки выживших и обзавестись верными союзниками. Врагами в проекте будут не только машины, но и другие люди, которые отбросили все моральные ценности после Судного дня. Игрокам также придется договариваться с разными фракциями и мирить враждующие группировки рад достижения глобальной цели.

Кампания в Terminator: Dark Fate — Defiance делится на миссии, в которых нужно сражаться с противниками. Пользователи должны нанимать солдат и технику, обучать новые подразделения, расширять список снаряжения и навыков, получать доступ к более эффективному вооружению и так далее.

Другие подробности Terminator: Dark Fate – Defiance

В игре будет много разных юнитов — от пехоты до беспилотников и тяжелой бронетехники.

На поле битвы все зависит от избранной тактики. У пользователей всегда будут ограниченные ресурсы, поэтому придется заботиться о каждой боевой единице.

Снаряжение юнитов может повреждаться. От состояния экипировки зависят характеристики защиты, атаки и выживаемость на поле битвы.

Dark Fate — Defiance отметится реалистичной системой разрушаемости. Игроки смогут снести множество зданий на локациях.

Terminator: Dark Fate — Defiance выйдет на ПК в 2022 году, точная дата пока не сообщается.

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Автор: Назар Степорук