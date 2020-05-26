В Animal Crossing провели первый модный показ (видео)

Персонажи игры дефилировали в костюмах, вдохновленных одеждой от Loewe, Prada и Chanel.

Берлинская компания Reference Festival провела первый виртуальный модный показ в игре Animal Crossing: New Horizons.

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Во время шоу, идея проведения которого принадлежит фотографу Каре Чанг и стилисту Марку Герингу, аватары прошли по подиуму в костюмах, вдохновленных одеждой от Loewe и Prada, говорится в материале Vogue.

Показ получил вид трехминутного ролика, где под музыку, подобранную звукорежиссером Мишелем Гобером, персонажи игры дефилируют в одежде от Craig Green, Paco Rabanne и Chanel. В это время за ними наблюдает аудитория, состоящая из лис, кошек и птиц.

Геринг рассказал, что подготовка к виртуальному показу ничем не отличалась от подготовки к реальному шоу. Только в этот раз стилисту нужно было работать с Чанг, чтобы отобрать образы, подходящие эстетике Animal Crossing, и сделать их узнаваемыми.

Напомним, компания Crystal Dynamics, которая занимается разработкой игр серии Tomb Raider, создала одежду в стиле Лары Крофт для игры Animal Crossing: New Horizons.

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