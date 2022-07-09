Разработчики показали на фото огромную стопку бумаг с историей для грядущего сиквела.

Финская студия Remedy Entertainment продолжает работать над хоррором с элементами выживания Alan Wake 2. Недавно творческий директор игры Сэм Лэйк и главный сценарист команды Клэй Мерфи показали сценарий сиквела и назвали сюжет "монстром". Стопка бумаг выглядит впечатляюще и, скорее всего, насчитывает не менее тысячи страниц.

Соответствующей информацией Сэм Лэйк поделился на своем личном аккаунте в Twitter: "Съемки продолжаются с нашим звездным составом актеров. Мы написали тонну страниц с Клэем Мерфи. Думаю, больше, чем когда-либо (эта история — просто монстр). Еще больше предстоит написать после небольшого летнего перерыва в этом темном месте под названием писательская комната".

На фото, которое прикрепили к посту, можно увидеть стопку бумаг высотой около метра. А из текста сообщения вытекает, что сюжет в Alan Wake 2 будет самым масштабным из всех игр Remedy.

В мае генеральный директор финской студии Теро Виртала сообщил, что до релиза проекта предстоит выполнить еще много работы. Но сиквел уже обретает нужную форму. По словам Лэйка, большая часть игры доступна для прохождения, но в ближайшее время Remedy не собирается устраивать демонстраций.

Alan Wake 2 — основные подробности

Это первый полноценный хоррор с элементами выживания от финской студии. События сиквела разворачиваются после сюжета первой части, в центре истории — писатель Алан Уэйк.

Разработчики обещают реализовать запутанное повествование и напряженную атмосферу.

Проект создается на усовершенствованной версии движка Northlight, собственной технологии Remedy. Это гарантирует должный уровень реализма.

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