Задайте вопрос создателям World of Tanks и заберите много игрового золота от УНИАН

УНИАН раздаст 2000 "золота" за вопросы разработчикам World of Tanks. А создатели игры раздарят еще 3000!

Этим летом многопользовательской онлайн-игре World of Tanks исполняется 10 лет. В честь юбилея компания Wargaming совместно с УНИАН устраивает интерактивный конкурс.

Наши читатели могут задать любой вопрос разработчикам и выиграть 5000 единиц игрового золота. Создатели World of Tanks выберут 10 лучших вопросов и ответят на них. Авторы трех самых интересных вопросов получат от Wargaming по 1000 единиц игрового золота на свой аккаунт. Еще два самых интересных вопроса выберет УНИАН. Эти счастливчики также получат по 1000 "золота".

Для того, чтобы разбогатеть в игре нужно выполнить два простых условия.

Условия конкурса:

- Подписаться на страницу УНИАН в Facebook

- В комментариях под постом или на сайте задать любой вопрос разработчикам World of Tanks. При этом обязательно нужно указать свой ник в игре

Чем больше напишите вопросов – тем больше шанс выиграть!

Кроме того, подписчиков телеграм-канала УНИАН Игры ждет дополнительный подарок – фирменная кожаная сумка-планшет World of Tanks. Чтобы выиграть этот приз, нужно подписаться на наш телеграм-канал и выполнить условие в закрепленном посте.

Ответы разработчиков, а также имена победителей мы опубликуем на нашем сайте спустя неделю. Следите за новостями!

Напомним, сегодня, 22 апреля, в многопользовательской онлайн-игре World of Tanks стартует юбилейное событие под названием «Десятилетие». Пользователей ждут внутриигровые награды, интересные ивенты, символизирующие пять памятных вех в истории World of Tanks, а также легендарная военная техника.