Для Minecraft вышел мод с ролевой игрой по вселенной Гарри Поттера
14:34, 07 апреля 2020Игры
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В игре создан полноценный мир с Хогвартсом и его окрестностями.
Для Minecraft вышел мод с ролевой игрой по вселенной Гарри Поттера / planetminecraft.com
Ролевая игра по вселенной Гарри Поттера на основе Minecraft Witchcraft and Wizardry стала доступна для скачивания.
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В игре создан полноценный мир с Хогвартсом и окрестностями. Герои должны освоить магию, играть в квиддич, искать секреты, разгадывать тайны и сражаться с Пожирателями Смерти и дементорами.
Команда The Floo Network работала над проектом в течение четырех лет.
Напомним, из-за пандемии коронавируса COVID-19 японские школы были закрыты на карантин на две недели, поэтому выпускные, которые проводятся в середине марта, были отменены. Однако некоторые школьники все же нашли оригинальный способ посетить церемонию получения аттестатов - в Minecraft.
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