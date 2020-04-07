Для Minecraft вышел мод с ролевой игрой по вселенной Гарри Поттера

В игре создан полноценный мир с Хогвартсом и его окрестностями.

Ролевая игра по вселенной Гарри Поттера на основе Minecraft Witchcraft and Wizardry стала доступна для скачивания.

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В игре создан полноценный мир с Хогвартсом и окрестностями. Герои должны освоить магию, играть в квиддич, искать секреты, разгадывать тайны и сражаться с Пожирателями Смерти и дементорами.

Команда The Floo Network работала над проектом в течение четырех лет.

Напомним, из-за пандемии коронавируса COVID-19 японские школы были закрыты на карантин на две недели, поэтому выпускные, которые проводятся в середине марта, были отменены. Однако некоторые школьники все же нашли оригинальный способ посетить церемонию получения аттестатов - в Minecraft.