В "Гвинт" ввели боевой пропуск с историей про Геральта и Лютика

Боевой пропуск "Приключение" содержит 100 уровней и еженедельные задания.

В коллекционной карточной игре "Гвинт" появился боевой пропуск – новая система уровней под названием "Приключение". Соответствующее нововведение разработчики добавили с патчем 6.1.

Трейлер боевого пропуска "Приключение"

Теперь сезон в игре будет длиться три месяца. За это время игроки смогут прокачаться до 100 уровня. В начале каждой недели разработчики будут открывать новую главу приключений Геральта и Лютика. Вместе с ними игроки будут получать временные задания.

Также в игре появятся анимированные аватары и рамки. А пользователи смогут открывать различные награды и элементы кастомизации для Геральта. При покупке премиума игроки получат легендарный облик Ведьмака.

Что такое "Гвинт"

"Гвинт" – это условно-бесплатная карточная коллекционная онлайн-игра, созданная по мотивам "Ведьмака". Игроки сражаются в боях 1 на 1, используя собранную самостоятельно колоду карт. Чтобы выиграть, нужно победить соперника в двух раундах из трех, набрав большее количество очков на своем поле. Игроки сами решают какие карты положить в колоду – зачастую берут те, чьи способности будут синергировать друг с другом. У каждой карты есть стоимость провизии, поэтому сильно большую колоду составить не получится и придется решать, какие карты брать, а какие оставить.

Напомним, "Гвинт" вышел на ПК, а также на Android и iOS.