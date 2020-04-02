Sony пожертвует 100 миллионов долларов пострадавшим от коронавируса

Средства направят на помощь медработникам, педагогам, а также музыкантам и разработчикам игр.

Компания Sony учредила благотворительный фонд в размере 100 миллионов долларов для помощи пострадавшим от коронавируса.

Об этом Sony Corporation сообщила на своем официальном сайте.

Как отметили в компании, их фонд будет оказывать поддержку в трех направлениях: здравоохранение, школьное образование и индустрия развлечений.

К примеру, Sony выделит 10 миллионов долларов, которые будут направлены в фонд солидарности COVID-19, действующий при поддержке ВОЗ и ООН. Средства также пойдут в такие некоммерческие организации, как "Врачей без границ" и ЮНИСЕФ.

Поскольку из-за закрытия школ на карантин дети теряют возможность получать образование, Sony изучит способы применения своих технологий для дистанционного обучения. В этом вопросе компания будет сотрудничать с педагогами.

Кроме того, Sony намерена найти способ поддержать индустрию развлечений, куда входят музыка, кино и разработка видеоигр. Компания понимает, что работники этой сферы пострадали из-за закрытия кинотеатров, переноса выставок и отмены концертов.

Напомним, ранее студия Rockstar Games заявила о том, что с 1 апреля по 31 мая будет жертвовать 5% от доходов с внутриигровых покупок в GTA Online и Red Dead Online на поддержку пострадавших от пандемии коронавируса.