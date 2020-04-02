Профессиональные фотографы на карантине начали создавать снимки в Red Dead Redemption 2

Новый жанр назвали "виртуальной уличной фотографией".

Профессиональные фотографы во время карантина из-за пандемии COVID-19 начали делать красивые снимки в игре Red Dead Redemption 2.

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Фотографиями люди делятся в Instagram по хештэгу #virtualstreetphotography.

Одни фотографы выкладывают кадры, на которых запечатлены городские пейзажи Сен-Дени, другие же делятся портретами членами банды Датча Ван дер Линде. Новый жанр назвали "виртуальной уличной фотографией".

Один из фотографов, Крейг Уайтхэд, рассказал, что разместил скриншоты игры рядом с настоящими фотографиями - некоторые пользователи не сразу нашли отличия.

Стоит отметить, что по хештэгу также можно найти виртуальные уличные фотографии из другой игры Rockstar Games - GTA 5.

Напомним, студия Rockstar Games пожертвует 5% от доходов с внутриигровых покупок в GTA Online и Red Dead Online на поддержку пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19.