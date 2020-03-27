Вышла бесплатная демоверсия игры Life is Strange 2

Демоверсия уже доступна на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Компания Square Enix выпустила бесплатную демоверсию приключенческой игры Life is Strange 2.

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Демка уже доступна на консолях и ПК, сообщает IGN.

В пяти эпизодах игры рассказывается история двух братьев, 16-летнего Шона и 9-летнего Даниэля, которые из-за трагических событий в Сиэтле сбегают из дома. Возникшая из ниоткуда телекинетическая способность у одного из братьев только усложняет их непростой путь.

"Мы рады, что теперь у каждого есть возможность самому опробовать эту игру", - отметил Джон Брук, сопредседатель Square Enix External Studios.

Бесплатная демоверсия уже доступна на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Напомним, игра Tomb Raider, которая на прошлой неделе стала временно бесплатной в Steam, установила новый рекорд онлайна.

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