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Вышла бесплатная демоверсия игры Life is Strange 2

16:16, 27 марта 2020
Игры
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Вышла бесплатная демоверсия игры Life is Strange 2 / store.playstation.com

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Демка уже доступна на консолях и ПК, сообщает IGN

В пяти эпизодах игры рассказывается история двух братьев, 16-летнего Шона и 9-летнего Даниэля, которые из-за трагических событий в Сиэтле сбегают из дома. Возникшая из ниоткуда телекинетическая способность у одного из братьев только усложняет их непростой путь.

"Мы рады, что теперь у каждого есть возможность самому опробовать эту игру", - отметил Джон Брук, сопредседатель Square Enix External Studios.

Бесплатная демоверсия уже доступна на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Напомним, игра Tomb Raider, которая на прошлой неделе стала временно бесплатной в Steam, установила новый рекорд онлайна.

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