Во втором сезоне сериала по игре Resident Evil главную роль сыграет Милла Йовович - СМИ

Netflix уже заказал второй сезон.

Стриминговая платформа Netflix заказала второй сезон сериала по игре Resident Evil. Главную роль в шоу исполнит Милла Йовович, которая играла в серии фильмов, основанных на франшизе "Обитель зла".

Как сообщил портал GameRant, действие второго сезона развернется после событий шестой части фильма, которая вышла в 2016 году. Однако в компании Netflix никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, производство первого сезона сериала Resident Evil для Netflix должно начаться в июне и продлится до октября 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса сроки могут быть сдвинуты. По планам компании, подготовительные работы к съемкам должны были начаться уже в апреле. А съемочный процесс должен был проходить в Южной америке. В первом сезоне сериала должно быть 8 эпизодов, каждый из которых будет длиться по часу.