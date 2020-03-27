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Во втором сезоне сериала по игре Resident Evil главную роль сыграет Милла Йовович - СМИ

16:12, 27 марта 2020
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Кадр из фильма &quot;Обитель зла: Последняя глава&quot; / скриншот

Стриминговая платформа Netflix заказала второй сезон сериала по игре Resident Evil. Главную роль в шоу исполнит Милла Йовович, которая играла в серии фильмов, основанных на франшизе "Обитель зла".

Как сообщил портал GameRant, действие второго сезона развернется после событий шестой части фильма, которая вышла в 2016 году. Однако в компании Netflix никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, производство первого сезона сериала Resident Evil для Netflix должно начаться в июне и продлится до октября 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса сроки могут быть сдвинуты. По планам компании, подготовительные работы к съемкам должны были начаться уже в апреле. А съемочный процесс должен был проходить в Южной америке. В первом сезоне сериала должно быть 8 эпизодов, каждый из которых будет длиться по часу.

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