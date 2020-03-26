В Epic Games Store можно бесплатно получить зомби-шутер World War Z

Забрать игру можно будет до 2 апреля.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача игры World War Z. Получить бесплатно шутер про зомби можно будет до 2 апреля.

Трейлер World War Z

О чем World War Z

World War Z – это кооперативный шутер от третьего лица с элементами survival horror. Игра основана на одноименном фильме с Брэдом Питтом. В World War Z команде из четырех человек предстоит выживать в условиях зомби-апокалипсиса. В игре шесть классов персонажей, каждый из которых имеет уникальные способности.

Получить бесплатно World War Z можно здесь.

Напомним, сегодня в Epic Games Store также стартовала раздача двух инди-игр – головоломки Figment и пиксельного шутера Tormentor X Punisher. Их можно будет забрать бесплатно до 2 апреля.