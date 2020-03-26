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В Epic Games Store можно бесплатно получить зомби-шутер World War Z

18:45, 26 марта 2020
Игры
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Кадр из игры World War Z / store.playstation.com

Трейлер World War Z

О чем World War Z

World War Z – это кооперативный шутер от третьего лица с элементами survival horror. Игра основана на одноименном фильме с Брэдом Питтом. В World War Z команде из четырех человек предстоит выживать в условиях зомби-апокалипсиса. В игре шесть классов персонажей, каждый из которых имеет уникальные способности.

Получить бесплатно World War Z можно здесь.

Напомним, сегодня в Epic Games Store также стартовала раздача двух инди-игр – головоломки Figment и пиксельного шутера Tormentor X Punisher. Их можно будет забрать бесплатно до 2 апреля.

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Теги: #Epic Games Store