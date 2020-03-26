В Epic Games Store можно бесплатно получить зомби-шутер World War Z
18:45, 26 марта 2020Игры
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Забрать игру можно будет до 2 апреля.
Кадр из игры World War Z / store.playstation.com
В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача игры World War Z. Получить бесплатно шутер про зомби можно будет до 2 апреля.
Трейлер World War Z
О чем World War Z
World War Z – это кооперативный шутер от третьего лица с элементами survival horror. Игра основана на одноименном фильме с Брэдом Питтом. В World War Z команде из четырех человек предстоит выживать в условиях зомби-апокалипсиса. В игре шесть классов персонажей, каждый из которых имеет уникальные способности.
Получить бесплатно World War Z можно здесь.
Напомним, сегодня в Epic Games Store также стартовала раздача двух инди-игр – головоломки Figment и пиксельного шутера Tormentor X Punisher. Их можно будет забрать бесплатно до 2 апреля.
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