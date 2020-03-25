Завтра в Epic Games Store будут раздавать две уникальные инди-игры

Игры Figment и Tormentor X Punisher можно будет получить бесплатно с 26 марта до 2 апреля.

Завтра, 26 марта, в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартует раздача игр Figment и Tormentor X Punisher. Обе инди-игры можно будет получить бесплатно до 2 апреля.

Что такое Figment

Figment – это красивая инди-игра, в которой предстоит исследовать уникальную вселенную. Главный герой Дасти вместе с подружкой Пайпер отправится в путешествие по человеческому разуму. Там они будут решать сложные головоломки, сражаться с кошмарами и разыскивать потерянную храбрость.

Трейлер Figment

Чтотакое Tormentor X Punisher

Tormentor X Punisher – это пиксельный шутер с видом сверху. Цель игры – выжить и набрать максимальное количество очков. Динамичные сражения проходят на аренах, полных ловушек и врагов. Одно попадание может убить героя.

Трейлер Tormentor X Punisher

Об игры можно будет получить завтра в 18:00 на сайте Epic Games Store. До этого времени пользователи могут скачать Watch Dogs и The Stanley Parable.