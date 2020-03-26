В Monster Hunter: World стартовали бесплатные выходные

Сыграть бесплатно на PS4 можно будет до 30 марта.

В игре Monster Hunter: World на PlayStation 4 стартовали бесплатные выходные. Акция продлится до 30 марта.

В бесплатной версии японской action-RPG про охоту на монстров игроки получат доступ к половине сюжетной кампании и возможность прокачать героя до 10 уровня. Также игроки получат стартовый комплект доспехов стражника и оружие защитника.

Миссии можно будет проходить самому или же в кооперативе от 2 до 4 человек. Однако для совместной игры по сети потребуется активная подписка PS Plus.

Весь прогресс из бесплатных выходных будет сохранен в полной версии Monster Hunter: World. Скачать бесплатно игру можно здесь.

Что такое Monster Hunter World

Monster Hunter World — это action-RPG от студии Capcom. Действия игры разворачиваются в открытом мире, где игрок в роли Охотника должен убивать или ловить монстров. Навыки персонажа определяются тем, какую броню и оружие он носит. Каждый элемент экипировки героя дает определенные способности. А новое снаряжение можно создавать из убитых монстров.

Трейлер Monster Hunter: World

Напомним, в PS Store стартовала новая акция "Предложение недели", в рамках которой можно приобрести экшн Control со скидкой 60% – за 719 грн. Предложение будет действительно до 2 апреля.