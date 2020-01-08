Sony показала логотип Playstation 5 и рассказала о том, что на PS4 продано уже более миллиарда игр
На выставке потребительской электроники CES 2020, которая сейчас проходит в Лас-Вегасе компания Sony представила официальный логотип Playstation 5, а также подтвердила главные особенности их новой консоли.
Главными особенностями консоли нового поколения от Sony станут:
- Быстрый SSD, призванный сократить время загрузки в играх;
- Аппаратная поддержка технологии трассировки лучей;
- Адаптивные курки в новом контроллере Dualshock 5;
- Аппаратная поддержка 3D-звука;
- Привод Ultra HD Blu-ray.
Других подробностей о PS5 компания решила не раскрывать. Вероятно, саму консоль и более конкретные технические характеристики представят в июне на выставке E3 2020.
Также во время презентации Sony отчиталась о продажах Playstation 4, игр и периферийных устройств. С момента релиза было продано более 106 млн консолей, 5 млн шлемов виртуальной реальности PS VR, а также 1,15 млрд игр. По данным компании, сейчас у PSN около 103 млн активных пользователей, а количество подписчиков сервиса PS Plus превышает 38,8 млн.