В сети появились 26 минут нового геймплея ремейка Resident Evil 3 (видео)

В Resident Evil 3 Remake присутствуют отсылки к оригинальной игре.

В сети появилось новое видео, в котором продемонстрировано 26 минут нового геймплея ремейка Resident Evil 3.Видео опубликовано на Youtube-канале Gamespot.

В ролике менеджер сообщества Capcom в Великобритании Кэт показывает новую механику уклонения и то, как происходят сражения с несчастными зомби, терроризирующими улицы Раккун-Сити.

Геймплей Resident Evil 3 Remake

Отмечается, что в Resident Evil 3 Remake также присутствуют отсылки к оригинальной игре в виде рекламных объявлений и пасхалок по всему центру города.

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Выход ремейка Resident Evil 3 запланирован на 3 апреля 2020 года на Xbox One, PlayStation 4 и ПК.

Напомним, ранее журналисты многих СМИ прошли отрывок Resident Evil 3 Remake длиной два часа. В ремейке город Ракун-Сити стал намного больше и детальнее, чем в оригинальной игре.

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