В PS Store отдают Red Dead Redemption 2 со скидкой в 60%

Вместе с большой скидкой владельцы PS4 получат новый контент для сюжетного режима и доступ к совместной игре в Red Dead Online.

В PlayStation Store стартовала акция «Предложение недели», в рамках которой можно приобрести игру Red Dead Redemption 2 со скидкой в 60% – за 799 грн. Акция продлится до 19 марта.

В комплекте с игрой, владельцы PS4 получат новый контент для сюжетной кампании, фоторежим и доступ к совместной игре в мире Red Dead Online.

О чем Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 – это приключенческий экшн в открытом мире от авторов GTA. Действие игры происходит в 1899 году на Диком Западе, на территории нескольких вымышленных штатов США. По сюжету Артур Морган и банда Датча ван дер Линде скрываются от закона. Им предстоит участвовать в кражах, грабежах и перестрелках в самом сердце Америки, спасаясь от федеральных агентов и охотников за головами.

Red Dead Redemption 2 вышла 26 октября 2018 года на консоли PS4 и Xbox One. За две недели после выхода игра разошлась тиражом в 17 миллионов копий и принесла разработчикам 725 миллионов долларов прибыли. Red Dead Redemption 2 получила более 175 наград за сюжет, актерскую игру, саундтрек и графический дизайн.

Трейлер Red Dead Redemption 2

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