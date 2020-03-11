E3 2020 – главную игровую выставку мира отменят из-за коронавируса

Сегодня организаторы выставки объявят о своем решении.

Главную игровую выставку мира – E3 2020 отменят из-за эпидемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg.

По словам издания, организаторы, компания ESA, на фоне ухудшения ситуации со вспышкой COVID-19 в США приняла решение сегодня, в 18:30 (по киевскому времени) объявить об отмене E3 2020. Также сообщается, что организаторы рассматривают возможность провести выставку в режиме онлайн. Соответствующее письмо ESA уже разослала своим партнерам.

Если мероприятие отменят, это станет первым подобным случаем за 25-летнюю историю выставки. Однако, есть вероятность, что E3 2020 просто перенесут на несколько месяцев.

Напомним, в этом году выставка E3 2020 должна была пройти с 9 по 11 июня. Ранее от участия в E3 отказался организатор The Game Awards Джефф Кейли. Также компания Sony заявила, что пропустит выставку.

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