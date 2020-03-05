The International 2021 – главный турнир по Dota 2 в следующем году может пройти в Украине

Мэрия Киева поддержала идею подать заявку на проведение в столице крупнейшего турнира по Dota 2.

Мэрия Киева поддержала идею проведения в столице Украины главного турнира по Dota 2 – The International 2021.

Об этом в своем аккаунте в Twitter рассказал один из самых популярных комментаторов по Dota 2 Виталий v1lat Волочай.

«Провели сегодня встречу в мэрии Киева. Идея подать заявку на проведение The International 2021 получила поддержку от города, и мы будем активно работать вместе с мэрией и рабочей группой, для того чтобы привезти TI туда, где ему давно пора побывать», - написал V1lat.

Слова Волочая о переговорах в столичной мэрии подтвердил киевский блоггер Александр Барабошко. «Киев будет подавать заявку на Евровидение в мире киберспорта – один из самых больших мировых турниров по дисциплине Dota 2 – The International 2021. Призовой фонд в прошлом году составил 32 миллиона долларов. В этом году турнир принимает Стокгольм. Более 15 тысяч билетов уже распродано», - написал Александр на своей странице в Facebook.

Напомним, в этом году The International 2020 пройдет в Швеции с 18 по 23 августа. Мэр Стокгольма Анна Кениг Йерльмюр уже назвала предстоящие соревнования "праздником невероятной силы профессиональной Dota 2 ".

Кроме того, в конце февраля компания Valve начала принимать заявки на организацию The International 2021 от городов со всего мира. Для проведения соревнования требуется предоставить крытую площадку вместимостью не менее 15 тысяч человек, а также выполнить ряд других условий. Проекты от администраций принимаются до 31 марта.

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