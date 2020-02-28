"Я ожидал большего от игры с таким названием" – что игроки думают о Baldur's Gate 3

Не все фанаты оказались довольны геймплеем игры.

Вчера на выставке PAX East 2020 студия Larian представила трейлер и геймплей их новой игры Baldur's Gate 3.

Геймплей Baldur's Gate 3

По словам создателей, это самый масштабный и дорогой проект студии. Действие третьей части развернется через 100 лет после событий оригинальной дилогии. В третьей части создатели изменили боевую систему. Они сделали пошаговые бои, вместо битв с тактическими паузами, как было в предыдущих играх серии.

Не все фанаты хорошо приняли такие изменения. В YouTube под видео с демонстрацией игрового процесса фанаты стали жаловаться, что эта игра не совсем похожа на Baldur's Gate.

"Baldur's Gate 2 - моя любимая игра, в которую я играю каждые 2 года с момента ее появления. Я играю так, как будто перечитываю мою любимую книгу. Я считаю ее эталоном жанра RPG. Но то, что я увидел, это не Baldur's Gate! Это жалкая попытка заработать на отличной игре. Вы не имели права трогать Baldur's Gate!", - говорит Di Rom.

"Абсолютно не чувствуется, что это Baldurs Gate. Это скорее Divinity: Original Sin 3", - пишет DashieMare.

"Более-менее. Но я ожидал большего от игры с таким названием. А это Divinity", - отмечает Groucho.

"Похоже на рескин Divinity: Original Sin 2. Они не следуют духу Baldurs Gate вообще", - жалуется Mr X.

"Похоже на Divinity. Мне это не нравится. Выбираю Pillars of Eternity", - Cesar Perez пишет Nagru87.

"Фу! Выглядит и чувствуется не как Baldur's Gate", - отметил GoodOleUltraviolence.

Однако многим игрокам Baldur's Gate 3 понравилась.

"Я никогда не играл в DnD или другие подобные видеоигры. Но, блин, мне очень захотелось ее купить", - отметил The Logical Vegan.

"Посмотрев 20 минут презентации, я захотел в это сыграть. Тем более, что я люблю Divinity", - отметил BloodAnonymous.

"Потрясающие! Выглядит действительно круто!, - восхищается Cesar Perez.

Напомним, игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios выйдет в Steam, а также будет доступна пользователям Google Stadia.

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