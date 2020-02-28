Разработчики показали трейлер и геймплей Baldur's Gate 3 (видео)

Во время презентации возникли проблемы и разработчикам пришлось заново проходить уровень.

Студия Larian на выставке PAX East 2020 официально представила трейлер и геймплей третьей части культовой ролевой игры Baldur's Gate.

Трейлер Baldur's Gate 3

Во время презентации глава Larian Studios Свен Винке показал геймплей игры. Это был не заготовленный ролик, а демонстрация игрового процесса в реальном времени. Вскоре выяснилось, что в игре не работает система сохранений. Поэтому, когда главные герои погибли в бою Свену Винке пришлось начинать игру с самого начала. Однако публика с пониманием отнеслась к техническим проблемам, так как это была еще ранняя версия игры.

Геймплей Baldur's Gate 3

В третьей части Baldur's Gate разработчики изменили боевую систему. Вместо битв с тактическими паузами из предыдущих частей тут пошаговые бои. Это позволяет подготовить свои силы перед началом битвы и правильно расположить персонажей в команде.

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Что такое Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 – это продолжение культовой ролевой игры. По словам создателей, это будет самый масштабный и дорогой проект студии. Действие третьей части развернется через 100 лет после событий оригинальной дилогии. Baldur's Gate 3 выйдет в Steam, GOG и будет доступен пользователям Google Stadia.

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