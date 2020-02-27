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Новые кадры долгожданной Baldur's Gate 3 утекли в сеть

12:21, 27 февраля 2020
Игры
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Новые скриншоты из Baldur's Gate 3 / jeuxactu.com

Скриншоты из игры раньше времени появились на сайте Jeuxactu. Официальный анонс игры должен состояться сегодня вечером.

На изображениях можно оценить графику, проработку персонажей и систему диалогов.

jeuxactu.com
jeuxactu.com
jeuxactu.com
jeuxactu.com
jeuxactu.com
jeuxactu.com
jeuxactu.com
jeuxactu.com

Также скриншоты дают некоторое представление о боевой системе игры. Она, вероятно, будет пошаговой. Однако точно станет известно, когда разработчики покажут полноценный трейлер игры.

jeuxactu.com
jeuxactu.com
jeuxactu.com

Напомним, продолжение культовой ролевой игры анонсировали в июне 2019 года. По словам создателей, это будет самый масштабный и дорогой проект студии. Действие третьей части развернется через 100 лет после событий оригинальной дилогии. Baldur's Gate 3 выйдет в Steam, GOG и будет доступен пользователям Google Stadia.

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