Новые кадры долгожданной Baldur's Gate 3 утекли в сеть
Новые скриншоты из третьей части культовой ролевой игры Baldur's Gate 3 до официального анонса попали в сеть.
Скриншоты из игры раньше времени появились на сайте Jeuxactu. Официальный анонс игры должен состояться сегодня вечером.
На изображениях можно оценить графику, проработку персонажей и систему диалогов.
Также скриншоты дают некоторое представление о боевой системе игры. Она, вероятно, будет пошаговой. Однако точно станет известно, когда разработчики покажут полноценный трейлер игры.
Напомним, продолжение культовой ролевой игры анонсировали в июне 2019 года. По словам создателей, это будет самый масштабный и дорогой проект студии. Действие третьей части развернется через 100 лет после событий оригинальной дилогии. Baldur's Gate 3 выйдет в Steam, GOG и будет доступен пользователям Google Stadia.
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