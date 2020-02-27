Новые кадры долгожданной Baldur's Gate 3 утекли в сеть

Официальный анонс игры должен состояться сегодня вечером.

Новые скриншоты из третьей части культовой ролевой игры Baldur's Gate 3 до официального анонса попали в сеть.

Скриншоты из игры раньше времени появились на сайте Jeuxactu. Официальный анонс игры должен состояться сегодня вечером.

На изображениях можно оценить графику, проработку персонажей и систему диалогов.

Также скриншоты дают некоторое представление о боевой системе игры. Она, вероятно, будет пошаговой. Однако точно станет известно, когда разработчики покажут полноценный трейлер игры.

Напомним, продолжение культовой ролевой игры анонсировали в июне 2019 года. По словам создателей, это будет самый масштабный и дорогой проект студии. Действие третьей части развернется через 100 лет после событий оригинальной дилогии. Baldur's Gate 3 выйдет в Steam, GOG и будет доступен пользователям Google Stadia.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Игры.