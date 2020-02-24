Xbox Series X получит обратную совместимость и будет в восемь раз мощнее, чем Xbox One

Microsoft рассказала о технических характеристиках консоли следующего поколения.

Консоль следующего поколения, Xbox Series X, будет поддерживать технологию трассировки лучей и сможет выдавать картинку в 120 кадров в секунду.

Об этом в своем официальном блоге сообщила компания Microsoft.

Кроме того, Series X оснастят SSD-накопителем, который позволит уменьшить время загрузки в играх. А также добавят обратную совместимость со всеми предыдущими консолями линейки, вплоть до оригинального Xbox.

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По словам Microsoft, новая консоль получит процессор на основе AMD Zen 2 с графической архитектурой RDNA 2 мощностью в 12 терафлопс, что в восемь раз больше, чем у Xbox One.

Еще Xbox Series X оснастят HDMI 2.1 и добавят поддержку технологии Variable Rate Shading, которая синхронизирует частоту обновления дисплея с частотой кадров игры. Это поможет улучшить плавность изображения, обеспечить минимальную задержку и максимальную отзывчивость.

Также компания подтвердила, что одна и та же копия игры будет работать как на Xbox One, так и на Xbox Series X. То есть, пользователям не нужно будет дополнительно покупать копию игры для новой консоли, если она уже есть на старой. Они просто получат бесплатное обновление.

Трейлер Xbox Series X

Напомним, выход консоли следующего поколения от Microsoft запланирован на конец этого года. На данный момент компания не объявила стоимость Xbox Series X.

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