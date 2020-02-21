У игры Grand Theft Auto 4 спустя 11 лет после релиза появились достижения в Steam

Игроки смогут получить 55 трофеев после обновления 19 марта.

На странице игры Grand Theft Auto 4 в Steam появился раздел с достижениями. Они стали доступны впервые с момента выхода игры в 2008 году.

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Игроки смогут получить 55 трофеев (среди которых нет онлайновых) после обновления 19 марта.

С полным списком можно ознакомиться на странице GTA 4 в Steam.

Ранее сообщалось, что Rockstar Games нашла способ вернуть игру в Steam. Для этого оригинальную версию игры объединят с дополнением Episodes from Liberty City в комплект Complete Edition, где не будет связи с сервисом Games for Windows Live, мультиплеера и таблицы лидеров. Кроме того, временно недоступными станут радиостанции RamJam FM, Self-Actualization FM и Vice City FM.

Все сохранения из старых версий GTA 4 будут работать и в Complete Edition.

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