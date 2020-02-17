Blizzard готовит мультфильм по игре Overwatch и аниме по серии Diablo - СМИ

Мультфильм по Overwatch может выйти на Netflix.

В производстве Activision Blizzard Studios находятся мультфильм по вселенной Overwatch и аниме, основанное на серии Diablo.

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Такую информацию получили журналисты Gamespot, изучив профиль сопрезидента студии Ника ван Дайка на LinkedIn.

Так, на странице ван Дайка упоминается анимационная адаптация игры Diablo "в стиле аниме", которая в настоящее время находится в стадии подготовки и будет выпущена на платформе Netflix. Кроме того, он упоминает, что "разработал и продал" анимационный сериал на основе франшизы Overwatch.

Стоит отметить, что официального анонса этих проектов не было.

Справка УНИАН. Diablo - серия компьютерных игр в жанре Action/RPG, выпускаемая компанией Blizzard Entertainment. Серия состоит из трех основных игр: Diablo, Diablo II, Diablo III. Diablo является одной из самых успешных серий для Blizzard.

Overwatch - многопользовательская компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная и выпущенная Blizzard в 2016 году для Windows, PlayStation 4 и Xbox One и в 2019 году для Nintendo Switch.

Напомним, компания Netflix в июне этого года начнет снимать сериал по играм серии Resident Evil.