В Киеве пройдет чемпионат по Dota 2 с призовым фондом в 300 тысяч долларов

Турнир WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon пройдет с 19 по 23 февраля.

В Киеве с 19 по 23 февраля пройдет турнир WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon с призовым фондом в 300 тысяч долларов.

Как отмечено на официальном сайте организаторов, чемпионат по Dota 2 пройдет на ВДНХ в 9-м павильоне. За призовой фонд поборются восемь команд.

В группе А: B8 Esports, Gambit Esports, Infamous, Team Secret.

В группе В: Aggressive Mode, Nigma, Ninjas in Pyjamas, Virtus.pro.

В плей-офф, который пройдет 21-23 февраля, попадут шесть команд. За первое место в турнире победитель получит 130 тысяч долларов, за второе – 60 тысяч, а за третье место – 30 тысяч долларов.

Также на WePlay! Tug of War: Mad Moon будут награждены лучшие игроки турнира, а именно лучший "кор"-персонаж и лучший персонаж поддержки. Оба игрока получат по 10 тысяч долларов. Голосовать за лучшего игрока будут как жюри, так и зрители турнира. Проголосовать за любимого игрока можно будет на сайте организаторов.