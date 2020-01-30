В Epic Games Store игрокам раздают бесплатно симулятор фермера
В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store игроки могут получить бесплатно Farming Simulator 19. Акция началась сегодня и продлится до 6 февраля.
Что такое Farming Simulator 19
Farming Simulator 19 – это игра-песочница с открытым миром. Главной задачей игрока является ведение различной сельскохозяйственной деятельности, к примеру, выращивание сельскохозяйственных культур, разведение животных, лесозаготовка, производство энергоносителей, а также, получение прибыли от этой деятельности. У игрока в распоряжении более трехсот видов различной техники, включая тракторы и зерноуборочные комбайны.
Farming Simulator 19 – это предпоследняя часть серии, которая вышла в конце 2018 года. В ней разработчики улучшили графику и сделали более реалистичный геймплей.
Трейлер Farming Simulator 19
По окончании акции в Epic Games Store начнется раздача сразу трех компьютерных адаптаций настольных игр: Carcassonne, Ticket to Ride и Pandemic.