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В Epic Games Store игрокам раздают бесплатно симулятор фермера

18:52, 30 января 2020
Игры
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Кадр из игры Farming Simulator 19 / epicgames.com

Что такое Farming Simulator 19

Farming Simulator 19 – это игра-песочница с открытым миром. Главной задачей игрока является ведение различной сельскохозяйственной деятельности, к примеру, выращивание сельскохозяйственных культур, разведение животных, лесозаготовка, производство энергоносителей, а также, получение прибыли от этой деятельности. У игрока в распоряжении более трехсот видов различной техники, включая тракторы и зерноуборочные комбайны.

Farming Simulator 19 – это предпоследняя часть серии, которая вышла в конце 2018 года. В ней разработчики улучшили графику и сделали более реалистичный геймплей.

Трейлер Farming Simulator 19

По окончании акции в Epic Games Store начнется раздача сразу трех компьютерных адаптаций настольных игр: Carcassonne, Ticket to Ride и Pandemic.

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