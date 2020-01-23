Вышел сюжетный трейлер второй части игры Nioh

Действия Nioh 2 развернуться до событий первой части.

Студия Team Ninja выпустила сюжетный трейлер их ролевого экшена – Nioh 2. Действия игры развернуться в Японии в 1555 году до событий первой части.

Трейлер Nioh 2

По сюжету, страна все еще воюет со злыми демонами Екай, пожирающими своих жертв. Главный герой игры сам наполовину демон, однако тщательно старается скрывать свою сущность. Более того, он, будучи вольным наемником занимается охотой на демонов. Со временем, обуздав свою темную природу, он поступает на службу к прославленному полководцу, мечтающему объединить Японию.

Также разработчики рассказали, что для Nioh 2 будет выпущено три сюжетных дополнения. Эти DLC станут приквелом ко второй части и добавят в игру дополнительное оружие, боевые способности и новых персонажей.

Игра Nioh 2 выйдет 13 марта на PS4. Вероятно позже она может появиться и на ПК, как это было с первой частью.