Создатели Hellblade показали тизер нового хоррора

Игра Project: MARA станет экспериментальным проектом разработчиков.

Студия Ninja Theory показала тизер своей новой игры под названием Project: MARA. Это экспериментальный хоррор, который будет посвящен психическим расстройствам и заболеваниям головного мозга.

По словам разработчиков, они провели глубокий анализ темы и попытаются достоверно показать ужас безумия на основе впечатлений реальных людей.

Тизер Project: MARA

В игре будет только одна локация и один герой. Как видно из ролика, главную роль сыграла актриса Мелина Юргенс, которая подарила свою внешность героине игры Hellblade: Senua's Sacrifice.

Напомним, недавно студия анонсировала две игры, которые выйдут на семейство консолей Xbox – мультиплеерный экшен Bleeding Edge и сиквел Hellblade – Senua's Saga: Hellblade II.