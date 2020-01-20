В Британии хотят запретить игры с лутбоксами

Английские чиновники уверены, что лутбоксы вызывают у детей склонность к азартным играм.

Компьютерные игры с лутбоксами – внутриигровыми контейнерами, содержащими случайные виртуальные предметы различной ценности, вызывают у детей склонность к зависимости и подталкивают их к азартным играм. Об этом в своем докладе заявила глава отдела психического здоровья государственной службы здравоохранения Великобритании Клэр Мердок.

«Компании не должны подталкивать детей к зависимости, приучая их к азартным играм с помощью лутбоксов. Ни одна фирма не должна продавать детям игры с лутбоксами, в которых есть элемент случайности. Эти продажи должны прекратиться», - заявила Клэр Мердок.

Глава отдела психического здоровья госслужбы здравоохранения Британии предложила запретить продажу детям игр, содержащих лутбоксы. Кроме того, Мердок предложила ввести честные и справедливые ограничения на расходы в играх, называть пользователям шанс выпадения предметов, а также повысить осведомленность родителей о рисках внутриигровых расходов.

Напомним, ранее в Англии уже пытались приравнять лутбоксы к азартным играм. Однако глава комиссии по азартным играм Великобритании Нил Макартур заявил, что по действующим законам лутбоксы нельзя классифицировать как форму азартных игр, потому что у игроков нет официальных каналов, позволяющих монетизировать вознаграждения. Тем не менее, на сами лутбоксы игроки порой могут тратить значительные суммы, что и вызывает беспокойство у чиновников.