Джокер делает кровавое фаталити в новом трейлере игры Mortal Kombat 11 (видео)

Новый персонаж появится в игре уже в конце января.

Студия NetherRealm показала геймплейный трейлер Джокера для файтинга Mortal Kombat 11. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале игры.

Геймплей Джокера в Mortal Kombat 11

В видео показаны основные умения нового героя игры, в том числе его смертельный удар и фаталити. Также стоит отметить, что с момента первой презентации, разработчики переработали внешность персонажа – ему сделали горбатый нос и более вытянутое лицо.

Джокер станет доступен обладателям сезонного пропуска уже 28 января, а приобрести этого персонажа отдельно можно будет 4 февраля.

Напомним, знаменитый суперзлодей и главный враг Бэтмена, стал одним из пяти дополнительных персонажей файтинга Mortal Kombat 11. Вместе с Джокером игроки получат четыре набора костюмов для других бойцов Mortal Kombat 11.