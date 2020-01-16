Джокер делает кровавое фаталити в новом трейлере игры Mortal Kombat 11 (видео)
18:21, 16 января 2020Игры
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Новый персонаж появится в игре уже в конце января.
Джокер появится в Mortal Kombat 11 совсем скоро / gamerant.com
Студия NetherRealm показала геймплейный трейлер Джокера для файтинга Mortal Kombat 11. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале игры.
Геймплей Джокера в Mortal Kombat 11
В видео показаны основные умения нового героя игры, в том числе его смертельный удар и фаталити. Также стоит отметить, что с момента первой презентации, разработчики переработали внешность персонажа – ему сделали горбатый нос и более вытянутое лицо.
Слева Джокер с измененной внешностью, справа Джокер, которого изначально показала студия / скриншот
Джокер станет доступен обладателям сезонного пропуска уже 28 января, а приобрести этого персонажа отдельно можно будет 4 февраля.
Напомним, знаменитый суперзлодей и главный враг Бэтмена, стал одним из пяти дополнительных персонажей файтинга Mortal Kombat 11. Вместе с Джокером игроки получат четыре набора костюмов для других бойцов Mortal Kombat 11.
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