В Overwatch начинается «Лунный Новый год»

В честь события, посвященного китайскому Новому году персонажи игры получат новые облики.

В Overwatch сегодня стартует событие, посвященное китайскому Новому году. Об этом студия Blizzard сообщила на официальной странице игры в Twitter.

Событие под названием «Лунный Новый год» начнется сегодня в 21:00 по Киевскому времени и продлится до 5 февраля. В этом году Blizzard запустила ивент раньше, так как сам китайский Новый год начинается только 25 января.

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В честь этого события новые облики получат Сомбра, Лусио, Мойра, Бригитта и другие персонажи Overwatch.

Напомним, ранее разработчики сообщали, что планируют навсегда убрать некоторые события из игры и заменить их новыми. Однако это произойдет уже с выходом второй части Overwatch.

Что такое Overwatch

Overwatch – это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, где команды 6 на 6 человек ведут сражения на сложно устроенных картах. В игре существует три класса героев – Танк, Урон и Поддержка, каждый из которых имеет уникальные способности. Всего на данный момент в Overwatch 31 персонаж.