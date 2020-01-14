В CS:GO переделали карту и улучшили магазин

Для шутера Counter-Strike: Global Offensive вышло обновление.

Для шутера Counter-Strike: Global Offensive вышло обновление, которое расширило функции внутриигрового магазина. Соответствующий патч выпустила компания Valve.

В обновлении разработчики исправили ошибку с окном миссий и наград операции Shattered Web, а также добавили в игру экспериментальную панель для поиска и покупки предметов со скидкой. С ее помощью можно приобрести граффити, капсулы и наклейки без перехода в Steam Market.

Много важных изменений коснулись карты Studio. Вот основные из них:

Улицы спецназа и террористов были уменьшены в размерах;

База спецназа уменьшена в размерах;

Убран переулок на базе террористов;

Обновлены текстуры неба;

Обновлены звуки передвижения по ландшафту;

Исправлен баг, который позволял выкидывать оружие в точки, где его нельзя было подобрать;

Улучшена оптимизация карты и сглаживание объектов.

С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.

Также Valve обновила файлы локализации для 20 языков, включая украинский.

Напомним, Counter-Strike: Global Offensive – это многопользовательский шутер от первого лица, в котором игроки делятся на две команды: террористов и бойцов спецназа, после чего сражаются друг с другом в серии раундов, по результатам которых определяется команда-победитель. Игроку доступны разные режимы игры, меняющие условия поединка между командами, а также игра с ботами.