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В CS:GO переделали карту и улучшили магазин

12:39, 14 января 2020
Игры
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Новый патч для CS:GO уже доступен игрокам / allegro.pl

Для шутера Counter-Strike: Global Offensive вышло обновление, которое расширило функции внутриигрового магазина. Соответствующий патч выпустила компания Valve.

В обновлении разработчики исправили ошибку с окном миссий и наград операции Shattered Web, а также добавили в игру экспериментальную панель для поиска и покупки предметов со скидкой. С ее помощью можно приобрести граффити, капсулы и наклейки без перехода в Steam Market.

Много важных изменений коснулись карты Studio. Вот основные из них:

  • Улицы спецназа и террористов были уменьшены в размерах;
  • База спецназа уменьшена в размерах;
  • Убран переулок на базе террористов;
  • Обновлены текстуры неба;
  • Обновлены звуки передвижения по ландшафту;
  • Исправлен баг, который позволял выкидывать оружие в точки, где его нельзя было подобрать;
  • Улучшена оптимизация карты и сглаживание объектов.

С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.

Также Valve обновила файлы локализации для 20 языков, включая украинский.

Напомним, Counter-Strike: Global Offensive – это многопользовательский шутер от первого лица, в котором игроки делятся на две команды: террористов и бойцов спецназа, после чего сражаются друг с другом в серии раундов, по результатам которых определяется команда-победитель. Игроку доступны разные режимы игры, меняющие условия поединка между командами, а также игра с ботами.

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