В сети появились новые скриншоты Half-Life: Alyx

На кадрах из игры можно увидеть противников и окружение.

Автор youtube-канала Valve News Network Тайлер МакВикер в своем новом видео показал девять скриншотов из игры Half-Life: Alyx. Ролик доступен только для подписчиков Patreon, но кадры уже успели попасть в сеть.

По словам МакВикера, эти скриншоты он получил от своего источника в студии Valve. На кадрах из игры можно увидеть противников и окружение. На одном из них даже можно увидеть внутреннее сообщение об ошибке, которое, скорее всего, отображается вместо какой-нибудь модели.

О чем Half Life: Alyx

Half Life: Alyx — это приквел к игре Half-Life 2: Episode 2. Сюжет Alyx расскажет об Аликс Вэнс и ее отце Элае. Главной особенностью игры станет новая система управления — перчатки Gravity Gloves. Они позволят геймерам по-новому взаимодействовать с игровым окружением — подбирать оружие на расстоянии, и решать головоломки. Прохождение игры займет 15 часов.

Трейлер Half-Life: Alyx

Напомним, Half Life: Alyx выйдет в марте 2020 года. Игра предназначена только для шлемов виртуальной реальности, таких как Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и ряд шлемов на Windows Mixed Reality. Для комфортной игры понадобится ПК под управлением ОС Windows 10 с CPU Core i5-7500/Ryzen 5 1600, графикой GTX 1060/RX 580 и минимум 12 ГБ ОЗУ.