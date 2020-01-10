В Microsoft заявили, что в ближайшие годы у нового Xbox не будет никаких эксклюзивных игр

По словам главы Xbox Game Studios, все игры будут выходит не только на Series X, но и на ПК.

На старте продаж новой консоли от Microsoft, а также в ближайшие годы после этого на Xbox Series X не будет выходить эксклюзивных игр. Об это заявил глава Xbox Game Studios Мэтт Бути.

В интервью порталу MCV, Мэтт Бути отметил, что игры, которые будут выходить на Xbox Series X будут также доступны на ПК. «В ближайший год или два года, наши игры будут выпускаться на всей линейке наших устройств, в том числе и на ПК. Мы хотим, чтобы люди, которые покупают Xbox One X сейчас или Series X в будущем, были уверены в том, что они сделали хорошее вложение, а мы обязуемся обеспечивать их контентом», - заявил Мэтт Бути.

Глава Xbox Game Studios отметил, что у игроков будут другие поводы купить новую консоль. Один из таких поводов игра Halo Infinite, которая выйдет в 2020 году и максимально продемонстрирует возможности новой приставки от Microsoft.

Трейлер Halo Infinite

Также Мэтт Бути признал, что Sony проделали фантастическую работу в текущем поколении. Но добавил, что впредь Microsoft будет держать более высокую планку качества, чтобы игроки могли гордиться играми, которые будут появляться на Xbox Series X.

Напомним, консоли нового поколения Xbox Series X и Playstation 5 выйдут в конце этого года.