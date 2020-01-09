Глава Playstation заявил, что, поиграв в PS5 игроки не захотят возвращаться на PS4

Джим Райан утверждает, что главные особенности новой консоли от Sony еще не раскрыты

Президент компании Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что самые большие отличия Playstation 5 от консолей предыдущего поколения еще не анонсированы. Также Райан прокомментировал логотип новой консоли.

В интервью изданию Business Insider Japan президент Sony Interactive Entertainment объяснил почему логотипы PS4 и PS5 оказались настолько похожими. «Нам очень важно создать ощущение преемственности продуктов бренда Playstation, чтобы любой человек, увидев на наш логотип, сразу понял: Да, это Playstation», - отметил Райан.

Также он подчеркнул, что аудитория PS4 превышает 106 млн человек и в первую очередь компания думает, как заинтересовать именно этих пользователей новым устройством. Джим Райан считает, что следующее поколение Playstation должно предлагать не только улучшение графики, но и что-то кардинально новое. Одной из таких особенностей станет быстрый диск SSD для моментальных загрузок в играх, а также объемный 3D-звук и контроллеры Dualshock 5 с улучшенной системой тактильной отдачи. «Играя в Gran Turismo Sport на DualShock 5, получаешь совершенно новые эмоции. После этого невозможно вернуться на DualShock 4, поскольку новая вибрация и адаптивные триггеры меняют восприятие игры», - сказал президент Sony Interactive Entertainment.

Кроме того, Джим Райан отметил, что главные особенности новой консоли от Sony и ее отличия от PS4 еще не раскрыты общественности.

Вероятно, больше подробностей, включая внешний вид PS5 компания Sony раскроет на главной выставке электроники – E3 2020, которая пройдет в этом году с 9 по 11 июня.