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В геймпаде для Playstation 5 будет на четыре кнопки больше

10:51, 27 декабря 2019
Игры
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Новый геймпад для PS5 получит кнопки с датчиками силы нажатия / time24.news

Японская компания Sony запатентовала новый геймпад для консоли Playstation 5. Соответствующая информация появилась на сайте всемирной организации интеллектуальной собственности.

Изображение нового контроллера для Playstation с дополнительными кнопками / wipo.int

Согласно патенту, новый геймпад Dualshock получит четыре дополнительные кнопки на нижней стороне корпуса. Кнопки будут размещены таким образом, чтобы их было удобно нажимать средними пальцами. На каждый палец приходится одна большая и одна маленькая кнопка. Дополнительные клавиши получат датчики давления, а значит смогут реагировать не только на полное, но и частичное нажатие.

В то же время с лицевой панели корпуса пропала кнопка PS, которая отвечает за и выход в меню.

С передней панели пропала кнопка PS / wipo.int

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Напомним, как ранее сообщал УНИАН Sony регистрировала еще один патент на контроллер для Playstation 5. Это распространенная практика компании. Так что до официального анонса на выставке E3 2020 неизвестно какой именно дизайн для Dualshock 5 выберет платформодержатель.

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