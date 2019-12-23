Многие взрослые об этом стесняются говорить, но мы об этом будем для вас писать. УНИАН запускает проект о компьютерных играх

Мы, в УНИАНе, хорошо знаем наших читателей, и понимаем, что все вы – серьезные и солидные люди. Большинству не пристало говорить о маленьких слабостях, признаваться друзьям в том, как лучше всего снимается стресс после работы (а иногда, чего уж там, и во время).

Но нет ничего зазорного, если вам порой интересней война андроидов против людей, чем война "Европейской солидарности" со "Слугой народа". И, если от слова "сталкер" ваше сердце начинает биться чаще, чем от слова "спикер", - то это лишь значит, что вы пришли по адресу.

Мы запустили УНИАН Игры. Это раздел нашего сайта о потрясающем мире, который завораживает и влюбляет в себя всех от мала до велика – и во всех уголках нашей планеты. Здесь будут и горячие релизы, и анонсы; обзоры, рецензии и отзывы, итоги главных игровых турниров, скандалы, интриги и расследования в мире киберспорта – все, что нужно знать опытному геймеру и будет интересно почитать любителю расслабиться в виртуальной реальности.

Так что – по джойстикам и клавиатурам!

УНИАН.Игры желают вам бесконечных хедшотов, красочных карт, увлекательных квестов и честной игры в новом году!