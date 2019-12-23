Игрок в Fortnite за сутки собрал больше $2 миллионов на благотворительность

Деньги пойдут в больницу, занимающуюся детскими заболеваниями.

Американский стример игры Fortnite Бенджамин Лупо, известный под ником DrLupo, собрал более $2 млн на благотворительной 24-часовой трансляции. Деньги будут направлены в больницу St. Jude Children’s Research, которая занимается детскими заболеваниями, такими как лейкемия. Об это стример сообщил на своей странице в Twitter.

Почти половину суммы – миллион долларов пожертвовала сама стриминговая платформа Twitch, на которой проходила трансляция. В акции также приняли участие и другие известные тримеры, в числе которых был Ninja – Тайлер Блевинс, который недавно учил играть в Fortnite Марка Хэмилла. Точная сумма, которую удалось собрать была озвучена в конце стрима и составила $2 339 943.

Геймплей Fortnite

Что такое Fortnite

Fortnite – это популярная многопользовательская онлайн игра в жанре королевской битвы, где большое количество игроков с минимальным набором снаряжения на ограниченной карте должны найти оружие и уничтожить противников.