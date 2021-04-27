Ранее НКРЭКУ обязала все газопоставляющие компании до 25 апреля опубликовать на своих сайтах цены на газ для потребителей, которые будут действовать с 1 мая 2021 года.

Ряд поставщиков газа в Украине до сих пор не обнародовали годовые тарифы на природный газ для населения, среди них и столичная компания "Киевгазэнерджи". Об этом свидетельствуют данные консультационного портала "ГазПравда".

Согласно сообщению, в обозначенные регулятором сроки не опубликовали годовые тарифы "Т ГАЗ СИСТЕМ", "Полесьегаз", "ГП "Промсервис", "Кременецкое управление по поставкам и реализации газа", а также столичная "Киевгазэнерджи".

Агентство УНИАН отправило официальный запрос в "Киевгазэнерджи" с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, однако ответ пока не получило. Тем временем, сайт компании "Киевгазэнерджи" не работает с вечера воскресенья, 25 апреля.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), окончательно утвердила постановление, регулирующее условия годового контракта на поставку газа для населения, который по умолчанию получат все потребители с 1 мая 2021 года.

Нацкомиссия обязала все газопоставляющие компании до 25 апреля опубликовать на своих сайтах цены на газ для потребителей, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Все бытовые потребители газа будут переведены на годовой контракт с 1 мая автоматически, без необходимости подавать дополнительные документы. Также газовым компаниям разрешено предлагать гражданам и месячные тарифы на газ. Для перехода потребитель должен будет подать соответствующую заявку. Кроме того, потребитель имеет право перейти к другому поставщику газа в любой момент действия годовой цены.

Регулятор обязал поставщика уведомлять потребителя о смене тарифного плана в том же виде, в котором было получено заявление от потребителя, включая электронную версию.

В то же время, регулятор позволил газопоставляющим компаниям самостоятельно принимать решение о том, разрешить ли потребителю снова вернуться на годовой контракт после перехода на месячную цену. Также поставщик вправе решать, принимать ли обратно в обслуживание потребителя, который ушел к другому поставщику.

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Автор: Игорь Орел