Россия готовит мощный удар по энергетике Киева до 24 августа, - мониторы

Также не исключен удар в ближайшие сутки.

Россия начала разворачивание северокорейских баллистических ракет малой и средней дальности KN-23/24 в Брянской области для ударов по Киеву.

Об этом сообщил мониторинговый канал Оперативний Монітор. По данным других каналов, которые ссылаются на данные разведки США, Россия планирует до 24 августа нанести удары с целью уничтожения энергетики Киева. Для атаки может быть задействован даже стратегический запас баллистических ракет.

Однако к настоящему времени официальных подтверждений этих данных нет.

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При этом журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что по меньшей мере 18 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 7 ракет "Циркон" готовы нанести удар по Киеву в течение ближайших суток. Высока вероятность, по данным разведки, что удар произойдет ночью.

Удары по Украине: новости

Россияне в ночь на 8 августа нанесли удар по Киевской области, в результате чего погибли три человека, в том числе ребенок.

А в Киеве из-за российского обстрела возникли пожары в двух районах. В частности, в Голосеевском районе пожар охватил гараж на общей площади 1000 кв. м. Кроме того, произошло возгорание нежилого здания с картоном.

В Оболонском районе произошло возгорание на территории предприятия.

Как сообщили в Воздушных силах в ночь на 8 августа оккупанты атаковали Украину шестью баллистическими ракетами "Искандер-М", при этом ни одна из них не была сбита.

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