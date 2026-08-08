Импорт сжиженного газа из России в ЕС резко вырос: какая страна купила больше всего

Согласно данным CREA, больше всего российского сжиженного газа закупила Франция.

В июне страны ЕС импортировали из России на 14% больше сжиженного природного газа (СПГ), чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные энергетического аналитического центра Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), проанализированные Die Welt.

Доходы Кремля от продажи этого ресурса выросли до 60 миллионов евро в день.

Увеличение поставок противоречит планам ЕС с 2027 года полностью отказаться от закупок российского СПГ. Больше всего российского сжиженного газа, согласно данным CREA, закупила Франция. В порт Монтюйр в Бретани в июне поступило в четыре раза больше СПГ, чем в мае.

Видео дня

В последнее время ситуация на международном газовом рынке обострилась, поскольку из-за кризиса вокруг Ирана транспортировка сжиженного газа через Ормузский пролив резко сократилась.

Из-за этого с рынка фактически выпал Катар – один из крупнейших экспортеров газа в мире. В целом во втором квартале доля российского природного газа в общем объеме импорта газа в ЕС составила 13,4%.

На момент вторжения в Украину Россия была главным поставщиком природного газа в Европу. Тогда доля РФ в импорте газа в ЕС составляла почти 50%.

С тех пор Евросоюз существенно изменил структуру своих закупок. Так, значительно выросла доля сжиженного газа из США, а также увеличились поставки из Норвегии.

В настоящее время на Норвегию и США приходится около 60% европейского импорта природного газа. За ними следуют Алжир и Россия, доли которых примерно одинаковы.

Поставки российских энергоресурсов – другие новости

В прошлом месяце УНИАН сообщал, что в первой половине года европейцы импортировали рекордный объем сжиженного природного газа с ведущего российского завода, выкупив почти всю продукцию сибирского предприятия.

А в июне сообщалось, что экспорт российской нефти достиг самого высокого показателя с начала года.

Увеличение объемов поставок "черного золота" за рубеж происходило, в частности, из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия. Из-за повреждений НПЗ Москва была вынуждена наращивать экспорт сырой нефти, которую не удается переработать внутри страны.

Вас также могут заинтересовать новости: