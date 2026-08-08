Зеленский: Украинская оборонка может удвоить объемы производства, но есть условие

Финансовая поддержка со стороны Европы крайне важна для того, чтобы украинская оборонная промышленность могла увеличить производство. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с лидером Сербии Александром Вучичем.

"Украина борется. В Украине средства, которые мы производим для защиты и для борьбы, дешевле, чем в других странах. И поэтому здесь нужно бороться за каждую копейку и каждый день", – сказал он.

По его словам, Украине необходимо дополнительное финансирование, чтобы увеличить производство вдвое, "потому что возможности есть".

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Точных сумм, в которых нуждается Украина, Зеленский не назвал, но отметил, что речь идет о больших деньгах – миллиардах.

"Таких денег, которые тратит Россия на войну, у Украины нет и не будет. У нас есть то, что нам нужно, благодаря европейской помощи и помощи других стран. Но дополнительные средства на исключительно украинское производство – это то, что нужно", – добавил глава государства.

Производство оружия в Украине – что известно

Как сообщал УНИАН, Украина работает над созданием собственных баллистических ракет, и испытания показали хорошие перспективы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение 2026–2027 годов удастся создать украинскую баллистику и соответствующие средства противоракетной обороны.

По его словам, в этой работе задействованы СНБО, премьер-министр и министерство обороны, Служба внешней разведки, командование Воздушных сил ВСУ, команда Brave1 и наиболее технологичные команды украинской оборонной промышленности.

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