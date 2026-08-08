Зеленский: Украинская оборонка может удвоить объемы производства, но есть условие

Точных сумм, необходимых Украине, Зеленский не назвал, но отметил, что речь идет о больших деньгах – миллиардах.

Финансовая поддержка со стороны Европы крайне важна для того, чтобы украинская оборонная промышленность могла увеличить производство. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с лидером Сербии Александром Вучичем.

"Украина борется. В Украине средства, которые мы производим для защиты и для борьбы, дешевле, чем в других странах. И поэтому здесь нужно бороться за каждую копейку и каждый день", – сказал он.

По его словам, Украине необходимо дополнительное финансирование, чтобы увеличить производство вдвое, "потому что возможности есть".

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Точных сумм, в которых нуждается Украина, Зеленский не назвал, но отметил, что речь идет о больших деньгах – миллиардах.

"Таких денег, которые тратит Россия на войну, у Украины нет и не будет. У нас есть то, что нам нужно, благодаря европейской помощи и помощи других стран. Но дополнительные средства на исключительно украинское производство – это то, что нужно", – добавил глава государства.

Производство оружия в Украине – что известно

Как сообщал УНИАН, Украина работает над созданием собственных баллистических ракет, и испытания показали хорошие перспективы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение 2026–2027 годов удастся создать украинскую баллистику и соответствующие средства противоракетной обороны.

По его словам, в этой работе задействованы СНБО, премьер-министр и министерство обороны, Служба внешней разведки, командование Воздушных сил ВСУ, команда Brave1 и наиболее технологичные команды украинской оборонной промышленности.

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