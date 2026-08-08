Вучич заявил, что не видит путей для скорейшего завершения войны в Украине

По мнению президента Сербии, впереди может быть сложная зима как для Украины, так и для других стран.

Президент Сербии Александар Вучич не уверен в скором завершении войны в Украине и опасается, что впереди может быть сложная зима как для Украины, так и для других стран. Об этом он заявил во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По его словам, Сербия и все международное сообщество хотели бы как можно скорейшего завершения войны.

"Я не могу давать серьёзные оценки или предполагать, скоро ли закончится война. Сербия и всё международное сообщество очень хотят увидеть конец этой войны как можно скорее. Но я не уверен в этом. Я боюсь, что впереди еще одна тяжелая зима, прежде всего для вашего народа, но и для всех остальных в мире", – сказал Вучич.

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Он отметил, что не видит путей для скорейшего завершения войны.

Прогнозы на зиму в Украине – что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что зимой Украину могут ждать два пути – либо мирные переговоры с РФ, либо эскалация войны.

Президент также рассказал, что, по данным украинской разведки, вокруг Путина сейчас существуют два лагеря. Первый убеждает кремлевского диктатора в необходимости завершения войны. В то время как второй призывает продолжать боевые действия.

По словам немецкого военного аналитика Юлиана Рёпке, РФ может мобилизовать от 250 до 500 тысяч военных. Он отметил, что в прошлом году в РФ качественно работала схема набора контрактников, благодаря которой удалось набрать 409 тысяч военнослужащих. Однако в этом году ситуация изменилась – РФ не набирает такое количество через рекрутинг. И это может заставить её изменить тактику.

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