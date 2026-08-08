Мужчину высмеивали за посадку 11 тысяч деревьев: через несколько лет все увидели результат

В Центральной Яве мужчина в одиночку несколько десятилетий восстанавливал леса, несмотря на насмешки людей. Но результат превзошел все ожидания.

Когда-то холмы Воногири в Центральной Яве выглядели совершенно иначе. Из-за вырубки лесов, сельского хозяйства и регулярных поджогов растительность постепенно исчезала, а вместе с ней уходили запасы воды.

Реки и ручьи пересыхали, источники становились непостоянными, а местным жителям было все сложнее заниматься земледелием. В некоторых поселках воды хватало лишь на один сельскохозяйственный сезон, пишет Times of India. Отмечается, что именно тогда местный житель решил действовать самостоятельно.

Мужчина по имени Садиман заметил связь между исчезновением лесов и нехваткой воды и пришел к простой идее: вернуть деревья на холмы.

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Особое внимание мужчина уделил баньянам и фикусам – деревьям с мощной и разветвленной корневой системой. Он высаживал их не только рядом с домами и дорогами, а прежде всего на возвышенностях, откуда вода после дождей быстро стекала вниз.

Работа растянулась на десятилетия и к 2021 году Садиман посадил не менее 11 тыс. деревьев на территории площадью около 250 га.

При этом масштабного проекта или государственной программы не было. Мужчина сам финансировал свою деятельность. Он выращивал саженцы, обменивал растения и даже отдавал скот, чтобы получить новые деревья.

Соседи считали его сумасшедшим

Идею Садимана поначалу мало кто поддерживал. Одни жители не понимали, зачем тратить время и землю на деревья, которые растут годами и не дают немедленной выгоды. Другие относились к баньянам с опасением из-за местных традиционных предрассудков.

Самого Садимана некоторые соседи начали считать человеком, который потерял рассудок. Но мужчина не обращал ни на что внимания и продолжал высаживать деревья.

Год за годом молодые саженцы превращались в полноценный лес, а корни постепенно распространялись в почве.

Лес вернул воду

Со временем результаты стали заметны невооруженным глазом. Разросшаяся растительность помогла почве лучше удерживать дождевую воду, а корневые системы способствовали ее проникновению в грунт. Одновременно деревья защищали склоны от эрозии, из-за которой вода во время сильных ливней быстро стекала вниз.

В местах, где раньше было мало или совсем не было воды, начали появляться источники.

Для жителей это стало настоящим изменением жизни. Воду начали проводить по трубам непосредственно к домам, а фермеры получили более надежный источник для полива.

Фермеры смогли выращивать урожай несколько раз в год

Самым заметным результатом стало изменение сельского хозяйства. Если раньше из-за нехватки воды жители некоторых районов могли рассчитывать только на один урожай за сезон, то после восстановления водоснабжения фермеры получили возможность выращивать культуры по 2-3 раза за год.

При этом деревья продолжали выполнять свою работу: удерживать влагу в почве и поддерживать восстановившуюся экосистему.

Теперь его называют спасителем лесов

Отношение местных жителей к Садиману со временем полностью изменилось. Те, кто когда-то не понимал его настойчивости, увидели результаты собственными глазами: зеленые склоны, восстановленные источники и более стабильное водоснабжение нескольких сел.

Другие новости о пользе деревьев

Ранее УНИАН сообщал, что Сингапур посадит миллион деревьев на улицах из-за того, что они способны значительно снизить ощущение жары, однако такой метод имеет как преимущества, так и недостатки.

Крое того, Саудовская Аравия посадила 159 млн деревьев в пустыне и через 5 лет стао известно, что из этого получиловь.

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