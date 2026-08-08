Жителей Одессы готовят к защите города от российского десанта

Носиков отметил, что создание добровольческих формирований территориальных громад разрешено законодательством Украины.

В Одессе и Одесской области, где водоемы окрасились в красный цвет, гражданских лиц активно привлекают к обороне города и области. Об этом рассказал командир оперативно-тактической группировки ВСУ "Одесса" Денис Носиков в интервью проекту "Радио Свобода" "Крым.Реалии".

Он утверждает, что гражданских жителей учат управлять дронами, тренируют на полигонах. Носиков отметил, что создание добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ) разрешено законодательством Украины.

По его словам, они - это дополнительный мобилизационный ресурс на случай попытки армии РФ захватить город и высадить десант.

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"Мы задействуем их в экипажах FPV-перехватчиков. Очень много гражданских лиц, являющихся членами ДФТГ в различных общинах, выполняют эти задачи. Плюс на случай, если, не дай Бог, произойдет высадка десанта, и враг примет такое решение - всё-таки попытаться захватить Одесскую область. То есть это большой дополнительный мобресурс, это наши люди, которые уже обучены и готовы встать в строй. Это тысячи людей", - рассказал командир ОТУ "Одесса".

Поражение десантных кораблей РФ

В ночь с 18 на 19 апреля бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки"нанесли успешные удары по двум крупным десантным кораблям России во временно оккупированном Крыму. Речь идет о ВДК проекта 775 "Ямал" и ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков".

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