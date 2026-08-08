Когда Украина начнет производство ракет к Patriot: Зеленский сказал, от чего зависят сроки

Он подчеркнул, что США избегают передачи всех лицензий одной стране, но Украина стремится получить как можно больше.

То, когда удастся запустить производство ракет для Patriot в Украине, будет зависеть от того, насколько значительную часть технологического цикла удастся локализовать непосредственно в Украине. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью ТСН.

По его словам, обычно США не передают одному государству производство ракеты "от начала до конца". Изготовление компонентов распределяют между разными странами. Украина же стремится получить максимальное количество производственных элементов, чтобы "не зависеть от сложной цепочки поставок через несколько европейских государств" и сократить бюрократические звенья. Он пояснил, что "политические процессы, выборы или изменение общественных настроений могут создавать риски для поставок критически важного вооружения".

"Что касается производства в Украине, как я уже сказал, сроки будут зависеть в основном от партнерства. Что нам предоставят?" – подчеркнул он.

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Он привел в пример Германию, где развертывание производства ракет PAC-2 для Patriot по американской лицензии заняло более двух лет. При этом страна стремится производить PAC-3, способные сбивать баллистические ракеты.

Ракеты для Patriot в Украине – последние новости

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о политическом согласии предоставить Украине лицензии на производство ракет для Patriot. Продолжаются переговоры с производителями о предоставлении лицензий.

Между тем Украина и США договорились о ежемесячной поставке ракет для Patriot, сообщил Владимир Зеленский. Однако он подчеркнул, что поставки будут меньше, чем в прошлом году, и их будет недостаточно.

По мнению эксперта Сергея Згурца, на данный момент есть два варианта: либо убедить американцев предоставить ракеты, либо рассчитывать на запасы Саудовской Аравии. Это две страны, которые еще располагают более или менее достаточными запасами и могут поделиться ими с Украиной, заявил он.

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