Армия США потратит 400 млн долларов на лазерные системы для борьбы с дронами

Американские военные делают ставку на лазерное оружие как на более дешевую альтернативу ракетам-перехватчикам для борьбы с массированными атаками беспилотников.

Армия США планирует потратить около 400 миллионов долларов на закупку лазерных систем для борьбы с беспилотниками. Контракт с компанией AeroVironment Inc. предусматривает поставку американским военным десятков комплексов Locust.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с условиями соглашения. Если контракт будет заключен, он станет первым производственным заказом Пентагона на систему направленной энергии для борьбы с беспилотниками, выходящую за рамки прототипа.

Locust использует искусственный интеллект для отслеживания и идентификации малых и средних беспилотников. После обнаружения цели система помогает оператору навести на нее высокоэнергетический лазер.

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Луч нагревает и повреждает беспилотник, после чего тот может загореться, развалиться или упасть.

Разработчик демонстрирует систему как средство для борьбы с массированными атаками беспилотников. Ее главное преимущество – потенциально более низкая стоимость одного поражения цели по сравнению с использованием дорогостоящих ракет-перехватчиков.

Войны в Украине и Иране повлияли на решение США

Контракт на сумму почти полмиллиарда долларов свидетельствует о том, что Пентагон ищет новые способы борьбы с большими группами беспилотников.

Война России против Украины и конфликт с Ираном создали дополнительную нагрузку на американские запасы дорогостоящих систем противовоздушной обороны. Использовать ракеты-перехватчики для уничтожения десятков относительно дешевых дронов может быть экономически невыгодно.

Именно поэтому американские военные все активнее рассматривают системы направленной энергии в качестве альтернативы традиционным средствам ПВО.

Параллельно Пентагон наращивает собственный парк наступательных беспилотников. Министр обороны Пит Хегсет ранее поручил ведомству ускорить производство американских военных дронов и стремиться к "доминированию беспилотников".

Locust уже попадал в скандал

В то же время лазерная система уже успела привлечь внимание из-за инцидента во время испытаний в Техасе. Ранее в этом году Locust тестировали вблизи границы США и Мексики. Во время испытаний система непреднамеренно нацелилась на беспилотник, которым управляли сотрудники таможенной и пограничной службы США, и сбила его.

После инцидента Федеральное управление гражданской авиации США закрыло воздушное пространство в районе Эль-Пасо.

Лазерное оружие против дронов – последние новости

Как сообщал УНИАН, в России начали испытания новой лазерной установки для борьбы с украинскими дронами. Известно, что российский научно-производственный центр "Сварог" создал комплекс под названием "Перун".

Комплекс подходит как для мобильных огневых групп, так и для прикрытия стационарных объектов. И, как отмечают обозреватели, это чрезвычайно актуально для РФ на фоне роста числа атак украинских беспилотников, которые успешно поражают российские НПЗ и другую стратегическую инфраструктуру.

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