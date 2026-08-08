Скрытая мобилизация и манипуляции: Зеленский раскрыл дальнейшие планы Путина

Зеленский заявил, что Путин не способен добиться успеха в войне против Украины, поэтому рассматривает скрытую массовую мобилизацию и манипуляции договоренностями со Штатами.

Глава Кремля Владимир Путин не демонстрирует готовности завершить войну на справедливых условиях. Вместо этого он пытается добиться хотя бы символических успехов, которыми можно было бы оправдать колоссальные потери перед собственным народом. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью ТСН.

"Мы с вами должны примерно понимать, что происходит с русскими, чтобы осознать: они пойдут на что угодно. Будут сотни тысяч кибератак, будет применение ракетного давления, будут запугивания и так далее. Они не меняются. Почему? Послушайте, он не может, Путин пока не может одержать победу в этой войне. Ему она нужна. Он ищет её за счёт Украины", – отметил Зеленский.

По словам главы государства, Путин планирует скрытый призыв в армию сотен тысяч россиян. Для этого Кремль может использовать теневые контракты и закрытие границ. В то же время эти силы могут быть предназначены не только для войны в Украине, но и для психологического воздействия на страны Европы.

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"Мы должны признавать и понимать, что происходит. Он думает – я в этом уверен – о мобилизации. Он думает, как обмануть свой народ, в каком смысле. То есть провести массовую мобилизацию, при этом не объявляя о ней. Заключить какие-то теневые контракты, перекрыть границы. Мы это видим. Мы уже видим много соответствующих шагов. Безусловно, чем больше их мобилизуют, тем больше потерь. Но он будет использовать эту мобилизацию также и как психологическое давление на Украину. Прежде всего, наши люди привыкли, хотя это и болезненно, но в первую очередь это будет влиять не только на нас, но и на соседнюю Европу. Для чего? Чтобы показать, что я мобилизую полмиллиона человек осенью. И эти полмиллиона – не факт, что я буду использовать только в Украине", – пояснил Зеленский.

Он также заявил, что Украина не согласится ни на какие территориальные уступки, и добавил, что требования Путина к американской стороне и его попытки торговаться носят манипулятивный характер.

Зеленский подчеркнул, что Украина не намерена покидать Донбасс или отдавать своих людей, поскольку никто в мире не может гарантировать, что после такого шага российская агрессия не распространится дальше.

"Он будет искажать эти условия, о которых они говорили с американской стороной, с президентом США. Он будет перекручивать их то так, то эдак. Но он не готов менять свою конституцию и признать, что это наша часть, наше государство, и что нужно прекращение огня, и никто не будет покидать свое государство, своих людей, просто уходить. Потому что никто не гарантирует, что этот человек не пойдет дальше. Абсолютно никто этого не гарантирует и не готов гарантировать", – резюмировал президент.

Мобилизация в РФ – последние новости

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин расширил список преступников, которые могут воевать в Украине. Глава Кремля подписал федеральный закон, который уточняет перечень статей УК РФ, наличие судимости или следствия, из-за которых нельзя подписать контракт с Минобороны и пойти воевать против Украины.

Из перечня статей, которые помешали бы оккупантам отправиться на фронт, исключили преступления малой и средней тяжести, а также отдельные преступления в сфере оборота оружия и взрывчатых веществ, нарушения правил безопасности и некоторые виды военных и транспортных преступлений.

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